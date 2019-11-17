連兩天在台北和平館進行主場賽事的富邦勇士，17日雖在末節又拿出3名洋將同時上場的「大絕」，甚至末節還完全沒換人，可惜富邦最後關頭氣力放盡，終場90比91不敵作客的馬來西亞猛龍，苦吞本季首敗，接著要到29日才出賽。

彷彿開幕戰戲碼重演，打完前3節，仍以68比75落後的富邦，末節再次祭出「3洋將」全上，搭配林志傑、蔡文誠兩名本土的陣容，果然順利追上，更把比分追成75比75平手，可惜隨著主力體能逐漸流失，猛龍又打出9比2攻勢拉開。

不過富邦並未放棄，布拉籃下補進，林志傑也切入上籃命中，更在最後31.1秒，靠著林志傑的「三分打」，追到87比89緊張局面，可惜泰瑞爾戴維斯最後5.8秒補籃命中，賈西亞雖在最後1秒投進三分球，卻已經完全無法改變賽果了。

富邦全場得分幾乎都集中在3洋將與林志傑身上，梅約23分最高，賈西亞16分，布拉15分，林志傑14分，其餘本土球員得分都沒上雙，富邦總教練許晉哲整場比賽幾乎只用7人輪替，末節更是只用5人打完，完全不換任何替補。

反觀作客的馬來西亞猛龍，光是先發陣容就排出前夢想家中鋒阿提諾、貝爾、戴維斯與雷皮奇夫4洋將，陣容跟今年來台參加花蓮觀護盃完全不同，但這就是當前ABL的現況，比賽都由洋將決定勝負，造成各隊本土球員苦無發揮空間。

(中時電子報)