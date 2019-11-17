蔡英文總統今天在全國競總成立大會中表示，當年如果國會沒過半，前瞻建設預算、減稅、年金改革都不可能有成果。她痛批國民黨的不分區立委提名名單是最反改革、傾中的名單，要大家支持「改革」對抗「保守」，強調庶民不是喊口號，「這個政府是用做的，喊口號不是我的風格」。

2020蔡英文全國暨台北市競選總部今天成立，總部以「未來台灣」為主軸，用「社群」為核心概念貫穿整體空間，現場設置融合LINE、YouTube、IG、FB四大社群平台作為互動設計裝置，並串連小英總統執政三年有成的政績，藉由民眾親身參與、共同體驗小英總統執政為台灣帶來的改變。

競選總部傍晚也舉行造勢活動，現場湧進滿滿的人潮，蔡英文在致詞時表示，四年前這個時候國民黨才剛換柱，弄得似乎只有國民黨才能代表中華民國，當時她就說，國民黨不能代表中華民國，四年後她再度站這裡，沒有讓大家失望，她說到做到，讓世代台灣人保有決定自己未來的權利。

她說，即使面對大陸壓力，但中華民國沒有消失過，我們民主自由生活方式沒有消失，「蔡英文挺過來了」，國際局勢快速變化，但「蔡英撐住了」。

她強調，她上午宣布「英德配」，這是強大的組合，也是民主自由最佳展現，兩人「一加一大於二」，將為台灣拚到底，讓護民主、拚經濟的台灣改革路線持續下去。

蔡英文也呼籲除了讓「英德配」勝選外，重要任務就是拚國會過半，當年如果國會沒過半，前瞻建設預算不可能過，年改、減稅也難有成果，要大家「一票都不少，改革就不會少」。

她也批評國民黨不分區名單出來後，讓人民相當失望，相對的，民進黨的名單則是讓保護台灣民主自由能擴大，從不分區名單也可看出，國民黨是最反改革最傾中的勢力，強調「台灣改革要贏」，改革一定要贏過保守，要大家把政黨票投民進黨。

她也批評對手一再喊口號「台灣難道只能靠口號？」，她以長照、托育等政策為例，強調這都是庶民需要的，「只有我們這個政府有魄力來推動」，這個政府是用做的，「喊口號不是我的風格」，台灣不缺光說不練，而是缺承受壓力仍堅持往前走的人。

(工商 )