國民黨總統提名人韓國瑜今日於新北市三重過圳市民活動中心參加勞工後援大會活動時，再度重申「勞動三箭」政策。韓國瑜指出，對比蔡英文總統近日宣布勞保基金補貼提撥200億，韓國瑜若選上總統，將在第一年和第二年各提撥500億，共1千億，來處理勞保基金面臨破產問題。

韓國瑜日前拋出勞退、勞保、就保等「勞動三箭」政策，主張1.政府同額補貼勞退；2.提撥1千億預算補貼勞保基金；3.修法將自僱型及獨立工作者納入就保法，留職停薪津貼延長為九個月，並建立部分失業給付制度。

韓國瑜指出，過去擔任北農總經理時，每到2月、9月，就會發一筆獎金，給北農員工子女繳註冊費。也會請大學講師來公司開課，幫助有意進修的年輕員工，因此在北農工作的勞工朋友都認為管理階層有照顧到員工，勞資關係也進入了善的循環。

韓國瑜話鋒一轉表示，如果今天勞資雙方之間的溝通，要透過勞動基準法這本法律，那麼人與人之間的和諧、美好的感覺都會受到傷害。韓國瑜說，政府執政，應該站在勞工的角度來思考。

(中時 )