美國路易斯安那州昨天舉行州長選舉，民主黨籍的愛德華茲連任成功，這再次打擊近期積極在路州從事競選活動的美國總統川普。此時，國會針對川普展開的彈劾調查正在進行。

美國聯邦眾議院13日對川普的彈劾調查舉行公開聽證會。本週是川普總統任期內，情勢最令人擔憂的其中一週，此時共和黨又在路易斯安那州州長選舉受挫。

川普之前3度造訪路易斯安那州，替共和黨州長候選人里斯彭（Eddie Rispone）造勢。里斯彭是路州企業家。

美國媒體宣布，現任州長愛德華茲（John Bel Edwards）拿下51.3%得票率，以些微差距勝出。根據紐約時報，里斯彭獲得48.7%支持率。

對川普來說，里斯彭輸掉州長選舉是令人尷尬的挫敗，尤其川普經常吹噓，他的明星力量足以讓共和黨在全國各地的選舉中勝出。川普在2016年總統大選以20個百分點的龐大差距拿下路易斯安那州。

愛德華茲在他的勝選演說中說：「我們對路易斯安那州共有的愛一直都比黨派分歧更重要。黨派分歧有時候使我們分裂。」

他說：「至於總統：上帝保佑他的心。」愛德華茲的話引起陣陣歡呼聲和笑聲。

民主黨全國委員會（DNC）主席培瑞斯（Tom Perez）表示，愛德華茲勝選，是民主黨「勢力湧現」的另一個跡象。

(中央社)