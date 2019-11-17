美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS)，一直以性感超模聞名，此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去，今年破天荒的沒有年度時尚秀。

第六頁(Page Six)報導，上週，4名維多利亞的超模-約瑟芬·史可瑞娃(Josephine Skriver)、艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，苿莉·圖克斯(Jasmine Tookes)、蘿蜜·絲黛(Romee Strijd)一起出現洛杉磯紅地毯上走秀，但是活動並不是維多利亞的秘密，而是替一家英國時裝零售商Boohoo的假日系列代言，業內人士說，這是天使掉到地球上的徵象。

消息人士說：「4名超模為Boohoo這樣的品牌代言，這在一年前根本難以想像，兩品牌的程度不在一個水準。」

對於這家內衣巨人來說，過去的輝煌是亮眼的，從1990年開始，他們年年都有時尚秀，而且到2001年以來一直在電視轉播，創造了多位超級名模，比如吉賽爾·邦辰（GiseleBündchen）、卡莉·克洛斯（Karlie Kloss）、海蒂·克隆（Heidi Klum），米蘭達·蔻兒（Miranda Kerr）、泰拉·班克斯（Tyra Banks）和史蒂芬妮·西摩（Stephanie Seymour）等等。

Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)

然而近年來光環正在暗淡，內衣銷售下降、電視收視率下降，女性體態美似乎跟不上文化潮流，甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。

由於美國大眾對於「性感」的標準，已經轉變為更自然的外觀，因此如同完美女神雕像的體態，就顯得過於困難，連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年，到8月份，維多利亞的秘密的銷售額下降了6％。

去年，美國廣播公司（ABC）直播的內衣秀創下新低，僅吸引了327萬觀眾，比2013年的近1000萬下降了近7成。

許多著名的支持者也一一出走，比如前任「天使」克羅斯（Karlie Kloss），透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲，在伸展台上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜（Halsey）在2018年表示，她認為該品牌缺乏包容性。

5月份，VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納（Leslie Wexner）發布了一份內部備忘錄，內容是「重新思考年度盛會」，他說：「時尚是持續改變的事物，我們必須不斷發展，改變才能成長。」

VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導，要成為VS的超模，合約條件非常嚴格，限制模特兒們可以做的其他工作，不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞台受限之後，旗下的模特兒需要其他的演出，也就出現了前文所說的，為其他時裝品牌代言。

VS內幕人士說：「我希望時尚秀能夠復興，但是無論哪種方式，我認為最好的時代已經不復存在了。」

(中時電子報)