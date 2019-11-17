北市松山區里長服務促進會和國民黨立委費鴻泰以及黨內議員17日下午2時許，在美仁綠地廣場一起合辦了「感謝有您」感恩節親子活動，並邀請社區親朋好友ㄧ起來參加。現場有各種不同的美食可品嚐，還有親子遊戲和多項表演活動。同時費鴻泰也親手做了布朗尼和幫大會分送烤雞肉，與在場社區鄉親分享。

費鴻泰認為，社區營造是新時代人與人之間交流很重要的一環，民眾可以透過社區活動的參與，更了解彼此之間在社區中的大小事；進一步的根據每個社區的特質自然發展成獨樹一幟的地方特色。一個良性的循環，讓社區的發展生生不息。

費鴻泰表示，他長期投入社區營造，因為透過社區的活動可以更親近民眾，進而更了解民眾的需求，並將其作為現在、未來政策推動的參考方向。親自參與社區的各類活動，可以接觸到不同面向的民眾，自然也能吸收到各種民眾的想法，對於國家公共政策制定也有相當大的助益。

(中時 )