國民黨總統參選人韓國瑜今天晚間到自己家鄉新北市中和區輔選國民黨立委參選人邱烽堯。前台北縣長助講時，痛批蔡英文跟他的副手參選人賴清德搞台獨，是叛徒跟敵人，「對敵人跟對叛徒絕對不能手軟，幹掉她好不好！」

周錫瑋蔡英文跟賴清德決定搭擋，賴清德是台獨的工作者，蔡英文加上賴清德的組合，就是貪腐加上台獨，這個組合就是要毀掉中華民國，因此選舉一定要支持捍衛中華民國的韓國瑜，不能支持要毀滅中華民國的蔡英文，「蔡英文會被韓國瑜幹掉，對不對！」

周錫瑋說，韓國瑜現在是全中華民國被抹黑最嚴重的，韓國瑜從來沒犯法騙人，但是蔡英文都在騙人，騙人說現在經濟是亞洲四小龍之首，博士論文也在騙人，周錫瑋說，「沒有人的博士論文會被列為國家機密，只有蔡英文可以。」

周錫瑋又說，前陣子有癌症末期的受刑人不能保外就醫，但前總統陳水扁卻可以保外就醫，有沒有公道跟天理？現在經濟跟司法民主這麼亂，蔡英文還可以掌握中選會跟法務部。

(中時 )