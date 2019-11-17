17歲少女8年前母親過世，父親娶繼母後，被繼母拳腳相向，父親卻不聞問，8年被社工緊急安置2次，返家再遭痛毆，傷痕累累上學，甚至被反鎖房內10天。生父已被判刑確定，高院依傷害罪判繼母拘役20天，另繼母涉犯3個妨害自由罪，判刑4月。可上訴。

檢方調查，少女生母病故，父親再娶繼母，生下2個妹妹，繼母脾氣火爆，少女稍不聽話或不幫做家事，就和丈夫聯手施暴，少女帶傷到校上課，老師2010年通報社會處緊急安置。

另生父也曾在2016年因不滿女兒不服管教痛毆，鄰居求情才罷手，後來社工介入，2度將少女緊急安置。少女2017年6月回家，但繼母故態復萌，不讓親生女做家事，讓她包辦家務事，她因而蹺家慘遭修理，造成眼窩、手腳、背部受傷，並把她反鎖關在家裡，老師打電話關切，2人才放女兒上學。

社工接獲通報將她緊急安置，委由律師提告。檢方今年3月依妨害自由及傷害罪嫌起訴，並請求從重量刑。

判決指出，繼母2017年12月中旬，在住處用手按壓少女眼睛、推倒或摔倒在地、持竹子毆打等方式傷害；生父明知此事卻不聞問，放任繼母毆打女兒，致女兒頭部挫傷、眼結膜下出血、背部擦挫傷、足部擦傷。

生父及繼母另在2017年11月10日起至11日、12月13日、12月18日至28日3度將少女反鎖於房間內，後因少女多日未到校上學，社工才將少女帶離就醫及緊急安置。

一審審理時，生父及繼母認罪，當庭表示對不起女兒，少女也原諒2人，生父未上訴而確定，繼母上訴後，高院依傷害罪判拘役20天，另她涉3個妨害自由罪，判刑4月，可上訴。

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(中時 )