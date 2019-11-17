南投是台灣唯一不靠海的縣市，然有好山好水的南投始終是很多旅人最愛之一。想到南投竹山，大多人第一印象中會想到求好運、發財金的紫南宮，其實竹山近來也吹文創風，光遠燈籠觀光工廠能瞭解燈籠習俗、歷史；遊山茶訪裡探索台灣茶種、DIY茶球芳香劑；金竹味餐廳嚐「竹山三寶」的竹筍、地瓜、烏龍茶，還能動手做地瓜湯圓、地瓜包，用舌尖享受寶島好滋味。

熱鬧婚禮、廟宇祈福、元宵燈會，一個個排放整齊的燈籠是最能帶動氣氛的應景物品！然你可知，廟宇燈籠擺放，可要圖案對著廟，以示恭敬！燈籠上繪製的龍，居然也分公和母！這些有趣的小知識在竹山的登遠燈籠觀光工廠都能學得到。

2007年創立「光遠燈籠觀光工廠」是全台唯一以燈籠為主題的觀光工廠。走進觀光工廠，可見各式燈籠高掛屋樑，紅色燈籠好喜慶、客家花布燈籠好繽紛，映照光芒更顯溫暖。來這不僅能知道燈籠源由，也可直接觀看師傅們古法製作燈籠過程，手癢了也能自己動手彩繪燈籠，在歡愉氣氛中完成屬於自己的竹山記憶。

台灣人愛喝茶，好山好水的竹山也盛產烏龍茶。烏龍茶的甘醇芳香、喉韻甘甜更讓台灣好茶名揚國際。然一杯好茶從茶種、栽種、風土、焙火、沖泡都是關鍵。來竹山「遊山茶訪茶文化館」坐坐，靜下心來聽導覽人員訴說台灣茶歷史、看傳統製茶器具，了解烏龍茶的完整製作流程。

在茶文化館中也能體驗自製「茶球」，將乾燥茶葉包入白布中後轉成一顆小球，除能當芳香劑也能按摩！沁人茶香撲鼻而來，放鬆身心抒壓趣。來這也別忘了喝杯茶，坐在古色古香的茶坊，品春茶的清香甘韻，感受「一期一會」的意境與文化。

喝完烏龍茶後，也別忘了祭祭自己的五藏廟！竹山三寶還有竹筍、地瓜呢！在地人推薦的金竹味餐廳也能在此一餐嘗三寶。鄰近紫南宮的金竹味巧妙結合竹筍融合甕缸雞的「發財爆料雞」，用蒸烤方式，讓烤雞外皮酥脆，鮮嫩多汁，整道菜成金褐色，賣相喜氣也美味。

金竹味除能品嚐以南投食材為主的特色料理外，這還有一個「阿嬤ㄟ灶腳」，以紅磚打造的灶台充滿懷舊味，大蒸籠裡不時傳來滷肉鹹香。餐廳也有預約DIY動手做地瓜包、地瓜湯圓，化身小廚師發揮創意，自己做得更有味！

台灣少子化日趨嚴重，城鄉差距越深，然在竹山卻看到源源不絕的生命力！在地人推廣三寶農作物、年輕人投入文創觀光，讓這個小鎮更加多采多姿！緊接著又快到農曆過年，屆時來紫南宮求發財金的人想必還是大排長龍！求好運後，不妨來竹山小鎮走走，嘗美味、喝好茶，自製燈籠照亮新的一年！

(中時電子報)