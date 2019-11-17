林志玲、Akira婚宴致詞。(親友提供)

林志玲與AKIRA的世紀婚禮儀式17日下午在「全台吳氏大宗祠」登場，門外短短50公尺道路擠滿鄉親，爭睹她身披白紗的風采。喜宴安排於台南市美術館1館舉辦，席開16桌，距離儀式現場步行僅10分鐘，但因人潮越晚越多，￼即使周邊交通管制，但宛如皇室婚禮，人潮仍把現場淹沒，估計數千人塞爆南門路與友愛街，人人都想躬逢其盛。警方怕現場混亂，更特地拉上黃色封鎖線，意外讓佈置美麗的婚禮現場有一份突兀。

林志玲與AKIRA也臨時改變路線，從側門先行進入會場，先至美術館2樓現身像民眾笑臉盈盈、不斷揮手致意，緊接著再從大門口步出與民眾及媒體打招呼問候。林志玲一襲粉色紗裙迷倒眾人，她一開始說：「大家的祝福我們都收到了。」並滿意地給老公打100分，被問及「今晚洞房夜要生寶寶嗎」她嬌羞回應「我會努力」。即使之前已經去過美國度蜜月，不過面對「是否蜜月」的同樣疑問，她則調皮回應「秘密」。

林志玲俏皮親AKIRA。（江珮瑜攝）

其中特地從北京趕來的寇乃馨，她為好姐妹林志玲準備了特別的祝福之禮。原來她5年前就特別準備了2人都愛的卡通《雙星仙子》大玩偶，要等到她出嫁那一天送給她，所以準備禮物絲毫沒有猶豫。而老公黃國倫不克前來、特別錄製一段影片祝賀。而恩人林健寰表示過去30年沒有與林志玲聯繫，沒想到能收到她的婚宴邀請，大呼「揪甘心」，盛讚林志玲做人是那麼圓融。

今晚蒞臨婚宴的有林志玲爸媽林繁男及吳慈美、哥哥林志鴻一家、AKIRA爸媽及家人、演藝界好友蔡康永、寇乃馨、邱瓈寬、洪偉明、海裕芬、林健寰等人。

林志玲與AKIRA在窗台與民眾揮手致意。（江珮瑜攝）

(中時 )