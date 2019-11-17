遠航副總經理盧紀融（前排中）帶著空服員到場加油。圖：遠航提供

賽事進行中。圖：遠航提供

活動代言人空服員張倫平獲得女子組第一名。圖：遠航提供

『2019澎湖遠航國際馬拉松』在11／17(週日)清晨正式登場，由澎湖縣政府指導與遠東航空公司再度主辦這場賽事，在雙方共同宣傳下，今年總共約有4,300名參賽者報名。其中來自台灣本島與世界各地的跑友超過2,500人。遠東航空同時也出動空服員在賽事會場為跑者們加油打氣。

馬拉松賽事今天清晨06：30鳴槍起跑，場面十分壯觀。澎湖縣教育處處長蘇啟昌、澎湖國家風景區管理處副處長洪志光、澎湖縣馬公市長葉竹林、陸軍澎防部政戰副主任蔡尚武上校、國立澎湖科技大學校長翁進坪、金門旅行公會理事長林永標、副總經理暨發言人盧紀融等皆參與今天早上的活動開幕及鳴槍儀式。

澎湖縣教育處處長蘇啟昌上台致詞表示，澎湖一直以來積極推動冬季旅遊活動，在最美麗海灣進行運動賽事的挑戰，讓澎湖在國際上獲選為優良的運動場域。非常感謝遠東航空深耕澎湖在地運動賽事及公益活動，並提供完善的離島交通服務，提升觀光效益，讓更多民眾能夠來到澎湖品嚐當地美食及文化美景。

副總經理暨發言人盧紀融致詞表示，今年是遠東航空公司第五次舉辦馬拉松賽事。秉持突破自我，以及創新的理念是所有跑者們和遠航的共同精神。今年遠航也組隊參加，每年澎湖遠航馬拉松盛事都非常多人，跑友及眷屬也超過5,000名。配合今年換裝新制服，本賽事也特別設計新制服概念紀念衫，為澎湖冬季注入亮麗新氣象。

本次活動代言人空服員張倫平去年首次參與半馬組（21K）獲得女子組第四名，今年與空服員曾友宣一同參加挑戰組(10K)女子組，獲得女子組排名第一名，拿下漂亮成績47分52秒。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手約4,300人，其中42公里全馬組有289位、21公里半馬組有895位報名、10公里挑戰組有1,227位、5公里健走組有1,876位，每年在澎湖舉行的馬拉松賽事中，為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

今天澎湖遠航國際馬拉松賽事，天氣溫暖晴朗，跑者們表示能夠參與這場賽事感到非常興奮，能夠在這麼美麗的海灣進行賽事，並且與多位來自國際上的跑者一起較量，也是一個非常難得的經驗與回憶。

遠東航空公司出動空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，成為活動會場上的焦點目光，吸引眾多跑者合照留影，也為運動賽事增添美麗話題，另外本次活動也感謝宇璟設計有限公司、宏旺國際開發有限公司、翠菓子、鑫泉實業股份有限公司、光泉、德昌紙業有限公司提供活動贊助。

今年報名澎湖遠航國際馬拉松賽事中，報名參賽選手最年長者為報名5公里健走組的91歲張占豪先生(第四年參加)及86歲劉吳秀玉女士(第一年參加)，期許跑者明年能夠持續報名參加澎湖國際馬拉松賽事。

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