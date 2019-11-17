大陸載人航太工程總設計師周建平17日表示，大陸將在2022年前後完成太空站建造並開始運營，空間站的近期規模為100噸，可載3人。

「空間站（台灣稱太空站）建設的主要目標，是使我國成為獨立掌握近地空間長期載人飛行技術，具備長期開展近地空間有人參與科學實驗和綜合開發利用太空資源能力的國家。」周建平說。

周建平說，大陸空間站建造將遵循符合國情和體現國家發展戰略目標等原則，利用當代先進技術，重視應用效益、追求運營經濟性、規模適度，目前初定的空間站設計規模為100噸，可載3人，並預留拓展空間。

空間站未來將成為大陸開展空間科學研究的主要平臺，其在科學技術方面有三個目標：一是掌握大型空間設施的建造和運營技術，達到或接近國際空間站水準，並能利用當代的技術成果，發揮後發優勢實現超越。

二是掌握太空人經常在軌飛行的生活和健康保障技術。在空間站建設和應用中，人是核心因素。只有使太空人能健康地生活，才能保障其高效地工作。

三是建設國家太空實驗室，為科學家提供高水準科學研究平臺，以期能達到在科學方面若干領域實現重大突破的目標。

(旺報 )