2020台灣燈會在台中，位於后里森林及馬場園區的主展區將於109年2月8日至23日啟動16天展期。台中市政府經濟發展局在遊客自森林園區或后里東站前往馬場園區的「必經之地」規劃美食區，該土地出租委託經營管理案日前已正式上網公告招標，月租金標價為200萬元，歡迎有意願的優質廠商、經政府立案的人民團體或商號踴躍投標。

台灣燈會進入最後倒數階段，市府各單位正積極籌備燈區佈展，繼經發局主辦的文心森林公園副展區美食區上網公告招標後，主展區美食區也正熱烈招標中，此區將結合傳統美食與新創流動餐飲市集，以「美食餐飲區」及「新創餐飲區」兩種型態方式營運，打造出嘉年華熱鬧繽紛的節慶氛圍，讓民眾欣賞燈會美景之餘，也能品嚐各式風味小吃。

經發局指出，主展區美食區全長約400公尺、寬約19公尺，總面積約7600平方公尺，預計設置在后里區廣成巷西側退縮區域，是遊客自森林園區或后里東站前往馬場園區的必經之地，可說是絕佳餐飲補給中繼站；市府將在美食區規畫入口意象，引導自馬場園區前往森林園區的遊客停留。

經發局強調，主展區美食區土地出租委託經營管理案預訂於11月27日下午5時截標、11月28日上午9時10分開標。決標後，場地將於109年1月1日後點交予廠商，租賃期間為109年1月1日至2月29日，共計2個月。

欲了解詳細招標內容，可至市府經發局官網＞公告訊息＞租賃、出售、促參案等招標公告（ https：／／www.economic.taichung.gov.tw／16120／Lpsimplelist ）查詢下載招標文件。

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