拚總統蔡英文今天早上宣布「英德配」後，蔡英文下午在台北市北平東路進行全國競選總部成立大會，空拍曝光，人潮塞爆馬路，不過網民卻對現場的人數多寡吵翻天。

該場活動是在下午2點開始，民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、副總統參選人賴清德先後上台致詞，蔡英文總統則在傍晚5點多上台。

有PTT網民認為蔡這一場人算多：「蠻多人的啊！年輕人好多。」、「年輕人不少，延平東路（應為北平東路）已經爆滿了！」、「便當準備好了嗎？」、「便當...便當...揮棒落空~」、「我也想吃便當，可是現場沒看到QQ。」、「韓慘了，拚場也拚不過了。」、「幾乎年輕人很多欸，沒宣傳還這麼多人。」、「造勢大會這種人數，穩了！」

不過也有網民卻認為人少，「人也太少，韓應該穩了。」、「人真的不是很多耶~」、「跟韓三山造勢比起來，差遠。」、「終於知道韓當初有多可怕了。」、「所以我沒看錯啊~人真的不多。」

有人則持平說：「目前圖看起來比高雄少不少，不過晚點才準。」、「看起來人沒高雄多正常， 延平東路（應為北平東路）不大條，不過現場人其實不少啦！」、「這區域很小，要動員不會在這辦。」

(中時電子報)