中華隊已結束「世界棒球12強賽」的任務，今天休假一天。中華棒協理事長辜仲諒今（17）日特別拜會旅日棒球名人、日職軟銀鷹隊球團會長王貞治，兩人相識多年，此次碰面除了敘舊，也特別針對台灣棒球發展，以及進軍東京奧運等相關事宜進行討論。也希望藉由王貞治的力量，持續擴大台、日棒球交流互動。
此外，中華隊將在明日返抵國門，由於體育署長高俊雄在球隊出發時承諾要讓全體球員、教練全部升等至商務艙，因此一班飛機坐不下，將分乘3個航班，明天下午至晚上陸續歸國。
(中時電子報)
中華隊已結束「世界棒球12強賽」的任務，今天休假一天。中華棒協理事長辜仲諒今（17）日特別拜會旅日棒球名人、日職軟銀鷹隊球團會長王貞治，兩人相識多年，此次碰面除了敘舊，也特別針對台灣棒球發展，以及進軍東京奧運等相關事宜進行討論。也希望藉由王貞治的力量，持續擴大台、日棒球交流互動。
此外，中華隊將在明日返抵國門，由於體育署長高俊雄在球隊出發時承諾要讓全體球員、教練全部升等至商務艙，因此一班飛機坐不下，將分乘3個航班，明天下午至晚上陸續歸國。
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