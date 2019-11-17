美國加州警方說，聖地牙哥市東南部今天發生一起家庭糾紛引發的槍擊案，造成3名男孩和兩個成年人因槍擊致死，還有一名男孩受傷。

聖地牙哥警察局長尼斯萊特（David Nisleit）在記者會中說，警方早晨趕到天堂山（Paradise Hills）附近一處民宅，發現一個3歲男孩和父母親死在裡面，另外3個分別是5、9、11歲的男孩送到醫院後，其中有兩人死亡。

聖地牙哥員警道布斯（Matt Dobbs）說，警方趕抵現場，從民宅的窗子看進去，有一個小孩渾身是血。

道布斯說，第3個送往醫院的男孩接受緊急手術。

他說，發生血案家庭的母親在昨天得到對父親的禁制令後，這對夫妻今天早晨發生爭執，父親槍擊家人後，掉轉槍口自殺。

警方沒有公布受害者的姓名。

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(中央社)