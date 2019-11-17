東協及美中日韓的國防部長齊聚曼谷探討區域安全議題，美國國防部長艾斯培在會中痛批北京在南海進行的各種恐嚇和威逼行為，美國相當懷疑中國在達成南海行為準則上的誠意。

東南亞國家協會國防部長非正式會議（ASEAN Defense Ministers' Meeting Retreat）16日到19日在曼谷登場，東協10國國防部長齊聚一堂討論區域安全、南海、網路安全、氣候安全等議題。

東協10國國防部長今天下午與艾斯培（Mark Esper）會談，艾斯培說，美國船艦和飛機2019年基於航行自由通過南海的次數，比過去25年任何一年都多，這是展現美國會繼續執行國際法許可的飛行或航行任務，也是為了回應北京在南海軍事化的行動。

他呼籲東協國家和美國合作擊退北京這樣令人無法接受的行為，以確保大家沒有放棄權利。

艾斯培說，美國和東協各國有許多雙邊和多邊的軍事合作計畫，美國的目標在於協助培養各國的能力，以確保各國能控制自己的主權海域。

艾斯培說，中國在南海的行為不只威脅到東南亞各個主權聲索國，也威脅到珍惜海洋自由和和平解決爭端的國家，美國會繼續根據國際法在南海飛行或航行，他再度呼籲大家要一起用法律手段擊退恐嚇和威逼行為。

艾斯培舉例，中國的船艦經常威嚇菲律賓、印尼、馬來西亞和越南的水手和漁夫，中國的海岸巡防隊用武力阻止越南開採越南外海的石油等天然資源，這樣的行為違反了美國和東南亞國家建立了超過70年的法治制度，中國的作為只是展現出九段線的不合法和不合理。

艾斯培進一步表示，在達成有意義的南海行為準則上，美國相當懷疑中國的誠意，東協國家要避免中國操弄南海行為準則、避免使其合理化中國的壞行為及不合法的聲索，否則南海行為準則只會適得其反。

新加坡防長黃永宏在發言時表示，美國是東協史上最久的對話夥伴之一，新加坡深信在東南亞的美國勢力維持了此地的和平和穩定。

泰國總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天稍早和艾斯培雙邊會談，並簽署2020共同願景聲明（Joint Vision Statement 2020），持續加強泰美雙方的軍事聯盟關係。

中國國防部長魏鳳和今天上午和東協10國防長會談時表示，過去一年中國和東協舉行海上軍演、首次防務智庫交流、首次中青年軍官友好交流，雙方堅持以和為貴，有效管控分歧、積極推進合作，維護和平大局。

魏鳳和說，中國將一如既往支持東協共同體建設，支援東協在區域合作的中心地位，面對世界百年未有之大變局，中國和東協應順應大勢加強合作，常態開展各層級防務交流，繼續舉行海上軍演，深化人員培訓、裝備技術、災害救援、反恐維穩等領域合作，攜手維護地區安全穩定。

(中央社)