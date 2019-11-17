行政院副院長陳其邁與立法院副院長蔡其昌一同進場，為莊競程加油打氣，二人還在台上互開玩笑。（馮惠宜攝）

民進黨台中市第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，17日舉辦「蔡英文、莊競程聯合競選總部」成立大會，行政院副院長陳其邁與立法院副院長蔡其昌一同進場，陳其邁批有人只會說發大財，而蔡其昌指，國民黨這次提出的不分區名單，都是一些親中的人士，未來的國防預算等，由這些共匪在審查，大家還睡得著嗎？

這場「蔡英文、莊競程聯合競選總部」成立大會除賴清德特別到場力挺，陳其邁、蔡其昌兩位副院長到場，交通部長林佳龍以及立委黃國書、陳亭妃等人以及地方民進黨公職多人都親自到場支持。現場湧進近2千位支持群眾，場面相當熱鬧。

陳其邁表示，小英總統政見是說到做到，不像某人只會說發大財。他也表示，對手曾經表示，中共軍機繞台事件，竟然說是政府在刺激中共，如果還要投票給這種人，「真的是頭殼壞掉」。還有說中國人來台灣，可以享受台灣的健保和醫療，這些都是我們納稅人的錢，卻要去讓中國人享受，實在不合理。所以一定選擇一位顧台灣民主的好人才。

蔡其昌表示，看到國民黨這次提出的不分區名單，都是一些親中的人士，我們未來的國防預算等，竟然必須由這些共匪在審查，大家還睡得著嗎？所以這次不只是讓小英總統當選，國會也一定要過半，最重要的是，北北屯這席民進黨一定要當選。才能讓台灣繼續向前行。

林佳龍致詞時表示，這場選戰對台灣很重要，不只是要面對對手國民黨。還要面對對手背後的黑手，看到國民黨的不分區名單，大家會放心嗎？其中裡面有很多人士，聽到中共國歌要站起來。所以這場戰爭不只是藍綠，而是台灣人要一起團結對抗向中國說不，「SAY NO TO CHINA」。抗中保台就是要拒絕紅色中國把手伸進來。

(中時 )