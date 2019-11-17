洲晉企業董事長鄭火龍帶領創立的「楓香閣」品牌一同與員工現場設攤，捐出當天產品售價1成。（賴佑維攝）

桃園家扶中心親子愛心園遊會， 17日在桃園區陽明運動公園舉辦，由錦興國小舞獅隊震撼開場，夏之樂弦樂團、佛朗明哥舞、魔術冠軍林坤毅、知名歌手，輪番接續演出，同時桃園家扶中心才藝隊「舞極限」將用嶄新的舞蹈，展現這一年來的努力成果。

家福中心此次園遊會，也號召社會中愛心，送出1500組全新炒鍋，共同守護3500名兒童飲食健康。今年也來了107個愛心攤位，同時匯集許多企業與各界菁英人士組成的團體，一起響應公益，像是桃園市蘆竹扶輪社贊助活動經費並且認捐攤位，使當天義賣品可以進行販售。

家扶中心也特別感謝第2年力挺家扶中心的洲晉企業有限公司，因董事長鄭火龍認定家扶是「我最信任的伙伴」，因此在活動籌辦之際就挹注35萬元經費。原因在鄭火龍17歲，姐夫因工廠意外身亡，姐姐獨自照顧4個年幼小孩，幸好遇到家扶伸出援手，讓姐姐一家人走過辛苦的日子，在他成年後，特感念這份恩情，擔任家扶中心30名兒童的認養人外，因深知弱勢家庭在遇到意外時的焦慮和無助，故每學期額外提供10萬元獎助學金及急難救助金，並在園遊會當天親自帶領旗下創立的「楓香閣」品牌，一同與員工現場擺攤叫賣，也決定當場將所有產品售價的1成捐贈給家扶基金會，用更實際行動回饋社會，照顧家扶兒童。

桃園家扶中心透過每年辦理園遊會，一方面將家扶中心關心貧困的家庭與兒童，提供多元的關懷和服務讓更多人知道，亦集結眾多資源，協助更多需要的家庭；另一方面，感謝洲晉企業有限公司、福特六和汽車股份有限公司、桃園市圓夢愛心關懷協會、桃園市蘆竹扶輪社、唐得企業股份有限公司、邦達電子股份有限公司、張豐盛商行、國際獅子會300G2區八德獅子會、聯憶工業股份有限公司、公益信託李其鈺社會福利基金等企業與社會大眾的愛心贊助，回饋社會，響應公益，造福兒童。

(中時 )