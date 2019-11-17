日本天團成員Akira親吻台灣名模林志玲。（程炳璋攝）

林志玲與Akira走出婚宴場二樓陽台，向場外的觀眾打招呼。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲親密依偎在夫婿Akira懷裡。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲與Akira世紀婚禮傍晚在南美1館轟動登場，場外竟聚集5000多人包圍周邊道路，只為了爭睹這對新人丰采，兩人晚間大方獻身，先走上2樓陽台向群眾打招呼，再走出1樓大門，互相獻吻讓大家分享甜蜜。

林志玲與Akira在南美1館的婚宴是唯一公開場，吸引數千名追星族民眾聚集，傍晚南門路人潮擁擠得水洩不通，只為現場爭睹美麗的新娘與帥氣新郎一眼，警方讓出一邊的機車道給圍觀粉絲，但未封路，現場並持大聲公不斷廣播要求民眾勿推擠。

知道民眾引頸企盼，林志玲身著粉色小禮服，Akira穿上白色西裝，兩人一起走向2樓陽台，向群眾揮手打招呼，並舉起雙手繞過頭頂，俏皮的比出愛心形狀。接著再從1樓大門出現，應要求互向對方獻吻，引起粉絲一陣歡呼。

「謝謝大家，希望大家一起幸福」，林志玲表示，生小孩要再等機會，蜜月地點則是「祕密」。隨即步入館內，多數群眾逐漸離開，部分人潮仍在現場守候不願散去，希望再捕捉到兩人一面。

據了解，晚宴結束後，親友團還會回到台南晶英酒店4樓水晶廊，繼續參加慶祝酒會。

(中時 )