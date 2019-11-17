確定搭檔蔡英文總統參選2020副總統的前行政院長賴清德今天表示，民主自由就像空氣和水，日常不會意識到有多重要，一旦失去，就會發現非常嚴重，甚至危及生命，而這種事情香港正在上演。呼籲明年1月11日一定要用選票保障台灣民主自由制度，讓總統連任、國會過半，向國際社會發出台灣人的聲明。

賴清德今天傍晚與總統參選人蔡英文共同出席「2020蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部成立大會」，現場民眾不斷湧入，高喊「2020，一定要贏」，為蔡英文、賴清德加油。

賴清德表示，今天蔡英文總統連任台北競選總部開幕，很開心看到這麼多鄉親父老參與，今天相聚，目標只有一個，就是「蔡英文總統高票當選、國會立委過半、台北市八席立委全壘打」。

他說，競總開幕同時舉辦園遊會，看到大家扶老攜幼，年輕夫妻帶小孩來逛攤位，這個景象看起來很自由、自在、幸福。想跟大家說，這都是過去幾十年前輩來共同打拚的結果，我們現在才能享受民主自由的生活。

賴清德表示，台灣人選舉的經驗很豐富，大家對選舉感到自在、熟悉，我們有權用選票選出總統、縣市長、民代，這就是民主。他強調，民主自由就像空氣和水，日常不會意識到有多重要，一旦失去，就會發現非常嚴重，甚至危及生命，而這種事情香港正在上演。

香港在英國統治下，擁有民主制度以及自由的生活，但是他說，經過22年，中國逐漸收回香港人的權利。今年7月，香港人民發起反送中運動，一次遊行人數超過百萬人，以人口比例來說，台灣數十年來的民主運動從未有這種規模。

另外，最近香港的警察已經衝入大學抓人，還發射催淚彈攻擊學生，台灣專制獨裁時，警察要進入校園也要經過校長同意。香港情勢令人憂心，全世界都非常關心香港，「現在我們過得圓滿、幸福，但是香港仍在打拚」。

賴清德表示，雖然國內有特定政黨與個人強調要跟中國統一，也抹黑香港學生為獨立、暴力份子，但這不代表台灣人民都這麼想。他呼籲，為了台灣的主權、民主、自由，最正確、直接的方法，總統支持蔡英文、立委支持民進黨提名立委、政黨票支持民主進步黨，民主進步黨會和大家一起共同守護台灣。他拜託大家，1月11日開票要聽到好消息，讓國際社會看到台灣人對民主自由的堅持。

(工商 )