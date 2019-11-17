林志玲、Akira婚宴致詞(親人提供)

44歲台灣第一名模林志玲在情路上尋尋覓覓，終於找到那個對的人、37歲日本男星Akira，今日在台南舉行世界婚禮，小倆口甜蜜互動感動全台民眾，紛紛恭喜志玲姐姐嫁給幸福。

回顧林志玲、Akira婚禮，最叫人感動地莫過於小倆口的結婚誓詞，林志玲真摯地唸出：「我最親愛的良平，這個地方，承載了童年的回憶和父母的愛情，謝謝你，願意溫暖地牽著我的手，回到原點，從這裡開始共築家庭。相識八年，一定是命運的緣分，讓我們可以成為一家人，謝謝你讓我相信愛情。我願意，和你一起面對未來的每一個未知。順境、逆境，我都會陪著你，也希望老了，我們都能手牽手相伴一生好光景。 愛，無懼，無懼驚濤駭浪，但求細水長流。我們好晚才走在一起，餘生請多照顧！ 我的幸福就是，和你在一起，我愛你！」

Akira哽咽回應：「堅定快樂地一直走下去，志玲，我要在這裡謝謝你的愛情，謝謝你贊成我，謝謝你相信我，我會讓你成為全世界最幸福的人，丈夫良平，2019年11月17日。I love you。……志玲，今天很開心我們成為夫妻了！」宛如電影般地浪漫情節感動全台2千多萬人。

另外，林志玲也在婚禮空檔中，更新了微博，她PO出一張甜蜜依偎在老公身旁的照片，寫下「1117～一起幸福」，照片中小倆口幸福又滿足的模樣也被網友盛讚是婚禮最美照片。

稍早林志玲在晚間婚宴致詞中，先是感謝賓客參加她的婚禮，每一位都是她的重要貴人，若今天她有被小小喜歡，都是大家給她的愛，才有今天，也笑說先前很多人都關心她嫁不嫁得出去，她說大家可以安心了，希望能與Akira一起共創美好未來。

(中時電子報)