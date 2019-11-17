國民黨提名台中市第七選區（大里、太平）立委參選人莊子富17日在太平九二一地震公園舉辦鄉親破脰的座談會，除南投縣立委許淑華到場，地方多位市議員及里長也都到場。（馮惠宜攝）

國民黨提名台中市第七選區（大里、太平）立委參選人莊子富17日在太平九二一地震公園舉辦鄉親破脰的座談會，請來有神力女超人美名的南投縣立委許淑華到場，許淑華受訪時坦承他希望國民黨不分區的名單不要影響到總統和區域立委第一線的氣勢，比較擔憂的就是政黨票，因為希望韓國瑜能夠完全執政的話，立法院就要有更多的席次。

大里、太平區一向被視為是國民黨艱困選區，代表國民黨參選的莊子富周休二日連辦兩場 破脰的座談會，繼16日請來前台中市長胡志強後，原本17日計畫邀請南投縣長林明溱以及彰化縣長王惠美，但兩人都固故未到場，反而是韓家軍以及許淑華情義相挺。此外前立委江連福，以及台中市議員李麗華、賴義鍠、蘇柏興、林碧秀等人都出席力挺。

許淑華受訪表示，不分區名單的部分怎麼樣都會有遺珠之憾，基層還是有ㄧ些聲音，她個人希望不分區的名單不要影響到總統和區域立委第一線的氣勢，她認為總統票支持度不會受到太大的影響，但政黨票會有ㄧ定的反映，現在聽到的聲音對於總統和立委表示會投票支持，但對於政黨票還是有些保留的態度。

她也說，還剩下50幾天，並不是不能挽救國民黨的政黨票，建議主席吳敦義要提出ㄧ套論述，讓大家知道這個名單不管是區域上的分配或專業性、甚至是攻擊手的佈局，是如何完整的安排，只要能夠說出來讓大家信服的論述，政黨票的部分還是有機會挽回支持者的信心，如果只是説沒有支持國民黨的政黨票會讓民進黨得利，這一種說法顯然是不太夠的，希望吳敦義在這兩天沈澱之後，能對外說明，目前比較擔憂的就是政黨票，因為希望韓國瑜能夠完全執政的話，立法院就要有更多的席次。

莊子富，從「蔡賴配」也看得出來，民主原來只剩挺民進黨的價值，從過去「台灣錢淹腳目」變成「民進黨錢淹腳目」。他感慨說，人民已經給過民進黨機會了，從中央到地方完全執政了，但做不好就是做不好，民主的價值就是可以依照人民自己的想法，用手中和大家ㄧ樣的ㄧ票投給期待的未來。

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(中時 )