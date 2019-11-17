在 Instagram 查看這則貼文 Lucy Jaine（@hunting_lucyjaine）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 上午 1:17 張貼

現年29歲的紐西蘭辣媽露西‧賈妮（Lucy Jaine），其實還有一項很酷的專長，她是個擁有合法執照的狩獵高手，崇尚自己要吃的肉自己獵捕。

不過，這位外表亮麗，身材婀娜多姿的性感獵人故事，經當地媒體大篇幅報導後，露西的IG接到不少惡毒留言，批評她屠殺無辜動物，希望她早日掛點，但露西仍不改其志，認為向工廠買肉反而不尊重動物權，另外，紐西蘭野豬過剩已成農民大患，自己狩獵也能幫農民除害。

露西與伴侶沙恩（Sham）育有3名子女，2人在一起後，露西受對方影響，開此愛上打獵，懷孕時也照打獵不誤，如今她帶著孩子繼續在山林間打野味，每個月5到8次，小朋友都愛上戶外活動。露西說，讓孩子在樹叢間玩耍，對他們的發育更好，孩子從小接觸大自然，學會尊重大地，拓展視野。

露西與山恩以打野豬為主，另外偶爾打鹿、羊和兔子。她通常馬上屠宰，然後把肉搬回家，「我認為，對我們家來說，抓捕自己要吃的肉食，比支持工廠化養殖更能永續保持環境。」

她說，工廠化養殖對環境的禍害，比一般人想像更劇。另一方面，她也能幫農民除掉破壞農田的兇手─野豬。不過並非所有人都認同她的觀念，IG上出現辱罵她的留言，諸如「妳這蠢賤人，竟敢殺害無辜動物，快住手」之類，不過露西不改其志，「別人的無知不是我的責任，」而且，她也接收到不少支持鼓勵的聲音，包括其他志同道合的女獵人。

(中時 )