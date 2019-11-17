蘇揆身體亮紅燈？政院：病毒感染 20:462019/11/17 工商 呂雪彗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 力拚連任的總統蔡英文（前左三）與搭檔參選的賴清德（前右三）、行政院長蘇貞昌（前左起）、副總統陳建仁等人，一起出席全國暨台北市競選總部成立大會，在台上攜手造勢。（陳怡誠攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇貞昌這兩天忙著輔選，昨天不但南下參加蔡英文高雄競選總部成立大會，今天上午還出席女兒，民進黨立委蘇巧慧樹林競總成立大會，下午又出席蔡英文全國競選總部成立大會，但是在致詞時，被發現臉部神情怪怪的，甚至嘴巴歪一邊，似乎身體亮起紅燈。 對此，行政院今天傍晚發出新聞稿指出，蘇揆今天早上已前往醫院檢查，經醫師透過核磁共振等精密檢查，確認身體沒有其他狀況，診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，醫師已經開藥，搭配適度休息，幾天即可好轉恢復。蘇揆也謝謝社會各界對他的關心。 (工商 ) #今天 #大會 #成立大會 #身體 #總部 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文高雄競總16日成立 沙灘區很舒壓 12:162019/11/13 政治 蔡英文高雄競總16日成立 可望宣布蔡賴配 15:422019/11/15 政治 莊競程競總成立 盧秀燕大方送花籃 19:082019/11/15 政治 身體的病要從心靈著手 04:092019/11/16 專題周報 韓傾聽之旅 今明再訪新北 04:102019/11/16 地方新聞 原鄉醫》簡陋躺椅當治療椅 牙醫：身體辛苦、心很快樂 07:442019/11/16 生活 民進黨整合成功 蔡賴配明天上午九時宣布 15:142019/11/16 政治 身體出現4症狀 警告你血脂太高了 16:262019/11/16 生活 小英雲林站台 糗演「麥離開」畫面 00:382019/11/17 政治 李武龍呼籲 用選票挺真民主 04:102019/11/17 地方新聞 政治熱門新聞 不是便當！蔡英文新竹造勢場 一群人竟圍著在吃這個 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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