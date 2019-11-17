蘇貞昌這兩天忙著輔選，昨天不但南下參加蔡英文高雄競選總部成立大會，今天上午還出席女兒，民進黨立委蘇巧慧樹林競總成立大會，下午又出席蔡英文全國競選總部成立大會，但是在致詞時，被發現臉部神情怪怪的，甚至嘴巴歪一邊，似乎身體亮起紅燈。

對此，行政院今天傍晚發出新聞稿指出，蘇揆今天早上已前往醫院檢查，經醫師透過核磁共振等精密檢查，確認身體沒有其他狀況，診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，醫師已經開藥，搭配適度休息，幾天即可好轉恢復。蘇揆也謝謝社會各界對他的關心。

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