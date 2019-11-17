澳洲昆士蘭1名野生動物管理員10日在當地北部著名的「鱷魚國」沙灘垂釣時，遭1條2.8米長鱷魚襲擊。他在危急情況下，以手指插向鱷魚眼部，最終成功逃離鬼門關。昆省環境部門之後將鱷魚人道毀滅，提醒前往當地遊客時刻保持警惕。

54歲的迪克曼（Craig Dickmann）當日前往約克角半島（Cape York Peninsula）釣魚，準備離開時，遭1條鹹水鱷從後方偷襲，咬住大腿不放，這隻龐然大物還打算將他拖進水裡。此時，奮力頑抗的迪克曼伸長手指插向鱷魚眼部，僵持一小段時間後成功逃離鱷口。

之後，迪克曼在雙手雙腳都皮開肉綻的狀況下，駕駛45分鐘後返家並報警，再乘搭乘汽車及飛機，抵達開恩茲醫院，目前狀況已無大礙。昆省政府資料顯示，上一次發生非致命鱷魚攻擊事件是2018年1月，而上一次死亡事件則是發生在2017年10月。

(中時 )