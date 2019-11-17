蘇貞昌顏面神經麻痺 行政院：過度勞累引起病毒感染 20:472019/11/17 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。（翻攝自蘇貞昌臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日行政院長蘇貞昌至台北市北平東路出席民進黨蔡英文總統競選總部成立大會。當時人在台上的蘇貞昌臉部明顯僵硬。至晚間七點時，行政院媒體聯絡群組發出聲明表示，蘇院長因過度勞累導致病毒感染，使顏面神經暫時麻痺，服藥並休息後即可好轉恢復。 行政院媒體聯絡群組回應，蘇院長已於今日上午前往醫院檢查，確認病症是過度勞累所引起，也無其他狀況。依照醫師囑咐，蘇院長只要按時服藥並適度休息，數日後即可恢復身體狀況。 (中時 ) #行政院 #院長 #蘇貞昌 #神經 #顏面神經 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌籲港府：暴力退出校園 11:552019/11/13 政治 綠不分區名單遭疑卡游錫堃 蘇揆：倒果為因 16:182019/11/13 政治 檢察官黃育仁獲選行政院模範公務員 18:362019/11/13 社會 蘇貞昌：立法院長不應由提名委員會決定 19:492019/11/13 政治 蘇貞昌：說我是酷吏我從不辯駁 20:282019/11/13 政治 不分區卡游？蘇：不認識「洪什麼的」 09:022019/11/16 政治 蘇貞昌、卓榮泰造勢 痛批藍不分區 12:532019/11/16 政治 高雄全國競總成立 蘇貞昌陪蔡英文大進場與賴合體 17:122019/11/16 政治 蔡賴配出爐 蘇貞昌：最強組合 12:042019/11/17 政治 蘇貞昌顏面神經麻痺 臉歪照曝光 19:352019/11/17 政治 政治熱門新聞 不是便當！蔡英文新竹造勢場 一群人竟圍著在吃這個 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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