今日行政院長蘇貞昌至台北市北平東路出席民進黨蔡英文總統競選總部成立大會。當時人在台上的蘇貞昌臉部明顯僵硬。至晚間七點時，行政院媒體聯絡群組發出聲明表示，蘇院長因過度勞累導致病毒感染，使顏面神經暫時麻痺，服藥並休息後即可好轉恢復。

行政院媒體聯絡群組回應，蘇院長已於今日上午前往醫院檢查，確認病症是過度勞累所引起，也無其他狀況。依照醫師囑咐，蘇院長只要按時服藥並適度休息，數日後即可恢復身體狀況。

(中時 )