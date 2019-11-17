現場照。(圖/現場民眾提供)

【現場直播】韓國瑜11/17新北傾聽之旅－晚上兩場晚會（中和邱烽堯競總成立、林德福聯合造勢）

人潮幾乎把整個場地都擠滿。(圖/現場民眾提供)

國民黨總統參選人韓國瑜今(17日)晚間回家鄉新北市中和區造勢，地點就選在雙和地區最大的公園「中和四號公園」，占地面積11公頃，比前一場安邦公園要大上許多。而網友赴現場實拍最新的空拍畫面也曝光了！人潮幾乎把整個場地都擠滿，現場民眾看完直呼，被嚇到了。

韓國瑜17日下午5時許韓國瑜先是到三重區過圳市民活動中心參加勞工後援會成立大會，晚上6時30分則是到中永和地區，為立委參選人邱烽堯聯合競總成立大會站台，結束後，在晚間8點左右抵達黨籍立委參選人林德福的造勢大會。據悉，前新北市長朱立倫、現任新北市長侯友宜若行程安排允許，可能也會到場站台，也有可能將和韓國瑜同框。

這次的造勢場地，中和「八二三紀念公園」，是中永和人俗稱的「四號公園」。佔地相當大。

李乾龍也預告，12月14日將在板橋第一運動場舉辦12席立委聯合造勢大會，當天韓國瑜也會到現場，另外6名立委參選人會再分批前往助選。

(中時電子報)