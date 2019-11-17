香港抗議示威越演越烈，美國聯邦參議院14日採取行動，以利加速通過香港法案，最快於下週通過。此舉將為制裁侵犯香港自由的人士開路。不過，華盛頓郵報報導，川普可能不簽。

報導說，眾院版「香港人權與民主法案」上月獲得一致通過，這項法案授權對香港的特殊地位進行年度審查，標誌著美國和香港關係發生戲劇性轉變的開始。特殊地位讓香港享受與中國不同的待遇，鞏固香港的國際金融中心地位。

然而，美國想重新調整對香港的政策仍需跨越另一道障礙：白宮。力拚2020年競選連任的川普希望和中國敲定貿易協議，遠甚於對香港人權的關切。

一個跨黨派委員會同樣在14日發表一項報告，建議國會對香港是否仍大致擁有獨立於中國的自治權予以評估，以及在中國解放軍和武警開始進入香港後，廢除香港的特殊地位。駐港解放軍昨天罕見現身街頭，協助清除路障，這是自香港6月開始爆發示威抗議以來，首次在街頭看到解放軍身影。

報導中表示，現在的問題是川普會不會以強硬的行動力挺香港。即使香港過去一週來的抗議行動已升溫至最新的危險等級，部分大學校園淪為示威者和警方的戰場，金融區也淪為每日抗議活動的地點，川普近來仍未對當地的情勢發表評論或推文。

民主黨籍麻州聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）受訪時表示：「他的沉默值得注意，令人十分不安。我們都希望和中國的經濟關係良好，這點毋庸置疑。但這並不代表我們要犧牲對人權的承諾。」

報導中表示，川普拚連任，把和中國達成貿易協議視為優先要務。川普上月雖宣布和北京達成「第一階段協議」，但雙方仍就關鍵條款繼續談判。川普和中國國家主席習近平原本計畫，在智利原訂本週舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊簽訂初步協議，但因智利取消舉辦而無疾而終。

川普上週表示，雙方在新年前可能不會達成協議。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）14日啟動一項程序，允許參院以一致口頭同意的方式通過香港法案，而不用經過全院辯論的方式。盧比歐表示，最快下週可以通過。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）表示：「一旦法案通過，北京將大為光火，難以和『伸出黑手』的美國簽訂貿易協議。」

然而，布蘭契特也說：「由於兩黨的高度支持，加上美國職籃NBA事件升高全美對香港局勢關注的後續影響，川普也難以否決這項法案。」

白宮在被詢及對參院法案看法時表示，不對待定法案發表評論。

(中央社)