台北海碩女網賽今天在台北小巨蛋畫下句點，俄羅斯長腿美女蒂雅琴科於女單決賽一度以1比3落後，但反超後就把芭波絲完全甩開，只用69分鐘便以6比3、6比2勝出，繼2014年後再度稱霸海碩盃，也締造今年決賽7戰全勝的完美紀錄。

「在台北這個特別的地方，用冠軍結束我今年的球季，是一件很棒的事情，」蒂雅琴科賽後微笑著說：「重回台北我很興奮，儘管7小時時差要適應並不容易，我的身體狀況也不太好，比賽倒是打得很順，明年很希望再來。」

蒂雅琴科在台北奪得個人年度第7冠，決賽百分百勝率更令人驚豔，這位29歲的長腿美女表示，關鍵應該是自己的專注力，至於今天與芭波絲的決賽，蒂雅琴科覺得自己有些慢熱，但幾局下來逐漸打出自己的節奏，「對手今天發揮得不太好，以防守為主，沒讓我有太大壓力，也許我讓她跑很多、有些累也有關係。」

贏得海碩盃冠軍後，蒂雅琴科的女單世界排名可望重回百大。她坦言近年為傷所困，要維持很不容易，選擇比賽、安排行程也都要非常謹慎，很開心能在今年底回到百名內，「明年的話，我會設定以進入前50名為目標！」

(中時電子報)