拍照主角韓國瑜身影早已淹沒在人群中，只看到他的禿頭頂。(翻攝「內門起義」YouTube)

國民黨總統參選人韓國瑜今天出席全國美術界挺韓後援總會成立大會，「鬼故事大師」司馬中原也到現場力挺，不過大家搶著和韓國瑜合照影片曝光後，後面的「彩蛋」，卻笑翻網友，拍照主角韓國瑜身影早已淹沒在人群中，只看到禿頭頂，司馬中原則徹底「被邊緣化」，被擠出畫面。

「內門起義」在YouTube上傳的影片，可見原本台上只有一批人和韓國瑜合照，未料台上的人卻愈擠愈多，主持人急著喊：「照完的請下來....照完的請下來，第一批照過的離場，第二批還沒照的上來」，不過台上的人「攏沒離開」，只見台上的人亂成一團，韓國瑜卻「不見」了。

網友紛紛笑說：「哈哈哈哈哈哈哈哈，老韓魅力無法擋...」「我們的市長就是人見人愛，越來越帥氣！」「哈哈哈，韓總根本看不見了，還在擠要拍照。」「第一次照完的下來，但沒下來，第二批的又跑上去。第二批照完的下來，但沒下來，第三批的跑上去⋯，沒有下來，只有上去！」「這些長輩回去看照片時，看到沒照到市長時，反應一定超好笑的~」「天啊！這是什麼情形，哈。」「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈..韓市長不見ㄌ。」

(中時電子報)