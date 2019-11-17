本月17日是法國「黃背心」示威運動1周年，全國多地16日爆發示威，首都巴黎再現警民衝突。示威民眾破壞商店、銀行，還縱火燒車，警方則施放催淚彈及發射水炮驅散，在多個城市一共拘捕254名示威者。主辦單位聲稱，全國有近4萬人上街，他們的目標就是要向總統馬克洪表明，他們不會退讓。

巴黎當日有4700人上街，主要集中在義大利廣場一帶，很多示威民眾穿上黑衣及蒙面，他們破壞了1間滙豐銀行分行、推翻汽車、縱火，還設立路障並焚燒垃圾桶，也有人向警方防線扔擲石塊、酒瓶；鎮暴警員則以催淚彈及水炮車清場，現場煙霧瀰漫。此外，著名景點凱旋門附近也有警民衝突，警方阻止數百人佔據巴黎環城大道。

警方事前取消民眾示威的許可，擔心示威出現暴力場面，同時關閉市內20個地鐵站；此前也已禁止在巴黎鐵塔等景點附近示威。除了巴黎，另外多個城市都有出線示威活動，過程大致平和，南部城市馬賽約有1000人上街。巴黎警察局長拉勒芒譴責，示威民眾大肆破壞，又指他們有系統地襲擊安全部隊及消防員。被捕的示威者中，仍有129人被拘留。

過去1年，黃背心示威運動聚集了一批志同道合的民眾，他們除了一起上街抗爭，也會一起慶祝聖誕節、新年甚至結婚周年。示威領袖之一的布魯齊表示：「這就像挪亞方舟，不只是要打倒馬克洪，我們也會互相照顧，為強硬派示威者提供物資。」

不過，也有黃背心運動參與民眾認為，歷史不會給予他們太正面的評價。曾參與示威的退休技工博拉東稱，受到極左及極右元素的影響，不但讓這場對抗警方的運動變質，也讓使很多人最後選擇退出。他不滿示威領袖拒絕譴責少數激進分子：「我們要的是改變，而非革命。」

(中時 )