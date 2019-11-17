近日義大利警方查緝毒品時赫然發現，一批被毒販藏匿在托斯卡尼森林裡價值2.2萬美元（約台幣67萬）的古柯鹼被鼻子超靈的野豬偷吃了。

警方透過電話監聽，聽到了毒販透露他們把走私的高檔古柯鹼裝在罐子裡，然後埋入森林，不幸還是被鼻子靈敏的野豬發現，偷吃一空，有些粉末還撒落在林地。這些毒販在電話裡大聲抱怨，古柯鹼被野豬吃了。

據悉他們涉嫌每月從瓦爾迪希亞納山谷（Valdichiana Valley）向阿雷佐（Arezzo）和錫耶納（Siena）的夜店、俱樂部兜售大約2公斤古柯鹼，每公克售價100美元。

警方後來循線逮捕了3名阿爾巴尼亞人與一名義大利人，看來野豬偷吃還立了大功。但野豬偷吃古柯鹼後便不知所蹤，沒有人知道野豬後來怎麼樣了。

據義大利農協統計數字顯示，過去10年來，義大利的野豬數量翻了一番，已超過200萬頭。野豬每年給農民造成的直接經濟損失達高達1億歐元以上。而野豬大增所造成的交通事故也層出不窮。當地農民曾多次抗議，要求政府採取行動，減少野豬破壞農作物，也嚴防野豬出沒釀成交通事故。

(中時 )