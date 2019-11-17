香港大學一段介紹學院設備的影片，讓港大校草成為焦點。（圖／翻攝自香港大學臉書）

香港大學臉書近來上傳一段介紹學院設備的影片，當中一位六年班的牙醫系學生孫瑞亨引發網路討論，外形神似香港男神周柏豪的他，也隨即被起底，原來他是港英混血，三年前開始當模特兒的他，除了是牙醫系學生外，更是港大划艇隊隊員，完全是位運動型校草。

香港大學牙醫系校草孫瑞亨在網路上爆紅，原來他已經當模特兒三年。（圖／翻攝自孫瑞亨IG）

港英混血的他高大帥氣，五官深邃神似藝人周柏豪。（圖／翻攝自孫瑞亨IG）

據《香港01》報導，孫瑞亨曾在接受採訪時談到，有意投身醫療界，希望能幫助更多病患。高大帥氣的他，五官深邃更和男星周柏豪長相神似，運動型天菜也讓他瞬間登上熱搜獲得高人氣。

他也是運動型天菜，在香港大學划艇隊中表現優異。（圖／翻攝自孫瑞亨IG）

孫瑞亨（前）划艇比賽照。（圖／翻攝自孫瑞亨IG）

(中時電子報)