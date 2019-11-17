港大校草曝光！牙醫系混血黝黑天菜神似周柏豪 20:492019/11/17 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港大學牙醫學院影片意外讓香港大學校草孫瑞亨（左）在網路上爆紅，他更被發現神似香港男神周柏豪（右）。（圖／翻攝自孫瑞亨、周柏豪臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港大學一段介紹學院設備的影片，讓港大校草成為焦點。（圖／翻攝自香港大學臉書） 香港大學臉書近來上傳一段介紹學院設備的影片，當中一位六年班的牙醫系學生孫瑞亨引發網路討論，外形神似香港男神周柏豪的他，也隨即被起底，原來他是港英混血，三年前開始當模特兒的他，除了是牙醫系學生外，更是港大划艇隊隊員，完全是位運動型校草。 香港大學牙醫系校草孫瑞亨在網路上爆紅，原來他已經當模特兒三年。（圖／翻攝自孫瑞亨IG） 港英混血的他高大帥氣，五官深邃神似藝人周柏豪。（圖／翻攝自孫瑞亨IG） 據《香港01》報導，孫瑞亨曾在接受採訪時談到，有意投身醫療界，希望能幫助更多病患。高大帥氣的他，五官深邃更和男星周柏豪長相神似，運動型天菜也讓他瞬間登上熱搜獲得高人氣。 他也是運動型天菜，在香港大學划艇隊中表現優異。（圖／翻攝自孫瑞亨IG） 孫瑞亨（前）划艇比賽照。（圖／翻攝自孫瑞亨IG） 看更多娛樂星聞 直擊／林志玲甜笑挽父親亮相 新人婚紗照同時曝光 (中時電子報) #帥哥 #校草 #香港大學 #肌肉 #周柏豪 #天菜 #牙醫 #孫瑞亨 #nicksung #男模 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲晚宴甜蜜宣言曝光 44歲終於嫁人：大家可以安心了 19:402019/11/17 娛樂 林志玲世紀婚禮進行一半…突PO文宣告這事 網暴動 17:552019/11/17 娛樂 林志玲換裝再現身！深V婚紗美到驚人 民眾尖叫聲爆棚 18:222019/11/17 娛樂 直擊／林志玲AKIRA「努力生寶寶」 數千人潮擠爆台南 19:002019/11/17 娛樂 林志玲婚宴場外聚集5000人 夫妻親吻引眾人驚呼 19:352019/11/17 娛樂 林爸爸對女婿說「這句話」 讓女兒林志玲直接爆哭！ 16:472019/11/17 娛樂 這五個生肖最愛黑白講 本週小心禍從口出！ 17:382019/11/17 娛樂 千人圍觀世紀婚禮 警方被迫擴大封街 林志玲白紗現身眾人驚呼 17:222019/11/17 娛樂 林志玲、AKIRA結婚儀式超感人 黃子佼曝落淚細節 18:032019/11/17 娛樂 《罪夢者》屁股蛋全都露 許光漢大尺度床戲鮮肉是他 22:112019/11/14 娛樂 娛樂熱門新聞 眾星爭豔！辣媽趙麗穎劉詩詩比美 關之琳臉僵顯老態 - 娛樂 林爸爸對女婿說「這句話」 讓女兒林志玲直接爆哭！ - 娛樂 台灣嫁女兒！林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 - 娛樂 林志玲換裝再現身！深V婚紗美到驚人 民眾尖叫聲爆棚 - 娛樂 千人圍觀世紀婚禮 警方被迫擴大封街 林志玲白紗現身眾人驚呼 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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