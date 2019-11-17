世界12強棒球賽，日本與韓國面子之爭的冠軍戰，先發名單一出來，日本網友發現先發投手山口俊的捕手搭檔是會澤翼，心中不免冒出問號，因為兩人過去在球場上曾有不少過節，而山口俊本屆賽事狀況不好，雖是日職央聯今年的勝投王兼三振王，不過面對韓國首局挨2轟失3分，便黯然退場。

效力巨人隊的山口俊與廣島鯉魚的捕手會澤翼，過去在場上多次因觸身球有摩擦，2012年當時還效力橫濱DeNA的山口俊，曾丟一顆148公里的速球砸在會澤翼頭部，當時還出動救護車進場送醫治療，山口俊也因頭部觸身球被勒令退場，檢查後為會澤翼鼻骨骨折。

2018年巨人與廣島交戰，山口俊連續2打席對會澤翼丟出觸身球，第一次會澤翼痛得倒地，而下打席再次挨球吻，會澤翼忍不住甩開球棒往投手丘走前幾步，引發兩隊板凳清空，不過並沒有造成太大混亂。

山口俊此屆12強賽事的前2場先發，都僅投4局就退場，且都是搭配另一名捕手小林誠司，冠軍戰反而搭配關係微妙的會澤翼，在推特上引發討論，不少日本網友說這樣的投捕搭檔太令人意外了，也有網友說，「投捕關係比日本和南韓更微妙。」

(中時電子報)