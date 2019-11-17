中華隊這次參加世界棒球12強賽，平心而論表現不錯，只拿到第5名實在太委屈了。但賽制就是這樣也沒辦法，如果要選MVP，應該非張奕莫屬。中華隊預賽、複賽合計4勝3敗，張奕包辦2勝，投13.2局無失分，貢獻度宛如今年世界大賽國民隊的「天才小史」史崔斯柏格。

張奕除了球技突出，鬥志也相當高昂，預賽對委內瑞拉投7局、102球投到抽筋；複賽對韓國隊則力撐6.2局，投球數達到爆錶的112球，再創生涯單場新高。所展現的「鬥魂」更感染了隊友，為了爭取勝利，大家都拚了！總教練洪一中曾說，只要打出該有的內容，即使輸球也值得鼓勵。

這次中華隊投手群表現優異的主因是先發投手續航力足，使得牛棚調度相當規律，不會莫名其妙燃燒過度。例如中繼的陳冠宇、負責關門的陳鴻文都是出賽5場、自責分率0，王躍霖出賽4場也沒丟分。投手群自責分率僅2.07，是歷次中華隊難得的佳績。

而今年中華隊選進多位年輕球員，頗有換血接棒的意味。其中年僅22歲的高宇杰出賽場數雖不多，但9個打數擊出4支安打，打擊率4成44、有1分打點，不禁讓人看到未來的希望。且高宇杰打出信心後，只要再加強磨鍊，未來中華隊當家捕手也將後繼有人。

明年「6搶1奧運最終資格賽」國手陣容或許會有大幅變動，但經由這次12強賽中華隊樹立楷模，希望能夠發揮一棒接一棒的精神，殺出重圍打進東京奧運。

(中時電子報)