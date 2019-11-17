一架印度海軍的雙座型MiG-29K戰機於週六墜毀在印度西部的果阿(goṃya,位在孟買南部450公里)，原因是遭遇鳥擊。所幸兩名飛行員成功彈射，落地後並無大礙，還能用手機與家人報平安。

印度自由新聞(Free Press Journal)報導，印度國防部表示，事件發生在 11月16日上午11:45左右，一架MiG-29K戰機從漢沙海航飛行基地(INS Hansa Air Base)起飛後不久，就遭遇一群飛鳥，在一陣撞擊感後，飛行員觀察到兩具發動機都遭到損壞，並且著火

消息補充說：「飛行員曾經試著重新啟發動機，試圖恢復飛行但是沒有成功。飛行員只能將飛機勉強遠離人口稠密的地區，然後兩名飛行員分別彈射。」

飛行員薛可汗得上尉(Sheokhand)和亞達夫少校(Deepak Yadav )都沒有大礙，由於地表空曠，也沒有其他財產損失。

MiG 29K fighter jet crashes in Goa, pilots eject safely

目擊者聲稱，兩名飛行員都表現出了非凡的技巧和無畏的精神，將飛機引向僻靜的地方才逃生。

MiG-29K是印度航空母艦超日王號(INS Vikramaditya)的艦載戰鬥機，因此它屬於海軍航空隊。印度提供資料協助MiG-29K的完善，俄羅斯海軍也因而受惠，也購入了一批MiG-29K，不過俄國航空母艦庫茲涅夫元帥號仍未修復，艦載戰機也無法發揮。

印度還在物色其他的艦載戰機，他們認為雙發動機的MiG-29K的操作成本仍然偏高，希望能夠搭配一款輕型單發動機的艦載戰機為輔助，目前的可能選擇是印度自製的光輝式戰機海軍版，以及瑞典JAS-39E海軍版，光輝戰機成案的機率較大。

(中時電子報)