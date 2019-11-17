台南市長黃偉哲致贈林志玲嫁妝一牛車，擺在婚宴進場的醒目位置。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲致贈林志玲嫁妝一牛車，擺在婚宴進場的醒目位置，林志玲父親更以書法寫下謝辭。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

名模林志玲今天大喜，晚間在台南美術館1館舉辦婚宴，台南市長黃偉哲日前為出嫁的台南女兒送上台南12項農特產「嫁妝一牛車」，林家也相當重視，將台南市政府送來的嫁妝禮，特別擺放在會場進場最醒目的地方，林志玲父親林繁男更親自以書法寫下一首詩詞，向台南市長黃偉哲致謝。

黃偉哲前天趕在林志玲出嫁前，張羅12項台南具代表性且符合婚禮習俗的嫁妝禮，嫁妝一牛車的心意，顯然讓林家也很感動，林繁男親自以書法寫下「古都文化迎新紀 台南美館囍設宴 東瀛親朋賀旅蒞 隆誼美中來 學富五車嫁妝隨 志玲良平合掌謝」，抬頭謹謝台南黃市長閣下。

黃偉哲晚間表示，林志玲婚禮受到廣大注目，不論媒體陣仗或數以千計民眾在台南婚宴場地圍觀，以求爭睹新人丰采，成功帶動台南觀光，而市府當初送林志玲嫁妝禮的心意，也是希望以台南傳統禮俗嫁妝一牛車，獻上滿滿祝福，很高興他們喜歡這12項禮，也感謝林志玲和家人對於嫁妝禮的重視，特別放在最醒目地方，相信這對於行銷台南市特色，有很大助益。

他也在臉書po文寫下：

志玲小姐與Akira先生今天在台南美術館一館舉行婚禮，盛況空前。許多鄉親也來到現場外面，同浸在這甜甜的幸福氛圍中。

另外，偉哲準備的一牛車嫁妝，志玲小姐也收到了。其父親林繁男先生特地稍來謝文致意。很高興他們喜歡這十二項禮。

(中時 )