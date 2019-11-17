柯文哲（左一）身為民眾黨主席，也來到台北市第八選區立委候選人張幸松（右一）募款聯誼會現場。（游念育攝）

台北市第8選區（文山、南中正）立委候選人張幸松今在星靓點飯店舉辦募款餐會聯誼，黨主席柯文哲也來到現場，不過現場的人數不如預期，只有6成左右，其中3、4桌還是空桌，另外，面對外傳民眾黨有意提名新壽副總經理吳欣盈為不分區立委，但遭家人反對，柯文哲表示，將名單排在下周三宣布，也是因許多人要先跟家人或老闆溝通參選。

今天的募款餐會也是民眾黨第1次較大型的聚會，但只有6成左右民眾來到現場，不如預期；柯文哲說，募款餐會只是想讓支持者聚集，真的募款還是要靠大額募款，一次就500萬，如果沒有就省一點，也主張民眾黨會走一條比較不花錢的路。

柯文哲透露不分區立委名單，最快是明天公佈，只是有些人家裡需要擺平，需先得到同意；另外，還有很多人報名後，卻被老闆反對的；媒體問到是否在等吳欣盈家人同意參選，柯文哲說，這個不急，還在時間範圍內；至於記者追問吳欣盈排第幾，柯文哲稱，「不能在這裡回答」。

柯文哲致詞時，再酸目前台灣政府對的事情不做，暗諷小英執政沒有效率，也直指台北市的政治乾淨很多，目前沒有被起訴的案件；還說政府的「前瞻計畫」都是假的，如果真的實施，全台灣沒有一個縣市不破產，並指「前瞻計畫」就像海濤說的話，「你看到的都是假的，眼睛業障重。」

(中時 )