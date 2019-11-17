國民黨台南市黨部主委謝龍介今日下午至新北市三重過圳市民活動中心，參加國民黨總統提名人韓國瑜勞工後援大會活動。謝龍介上台致詞時表示，行政院長賴清德根本是被迫蔡賴配。謝龍介也為此向蔡英文總統喊話「硬摘的水果不會甜，硬娶的新娘不會愛你。」

今日現場除國民黨總統提名人韓國瑜外，包含前台北縣長周錫瑋、國民黨立委柯志恩、國民黨台南市黨部主委謝龍介、國民黨新北市黨部主委李乾龍、國民黨中常委姚江臨、李昭平、曾文培、李德維等人也到場。現場數百名支持者將會場擠得水洩不通，還有民眾擠不進去，必須在場外觀看。

謝龍介說，今年年初民進黨總統提名黨內初選時，前行政院長賴清德被蔡英文總統動用國家機器修理，賴清德還呼籲蔡總統不要再用網軍修理他，謝龍介說，當時的賴清德哀號地像隻小雞一樣。

謝龍介說，賴清德初選輸了，可是輸得不甘願。謝龍介指出，賴清德風度很好，當時並沒有翻桌，結果現在卻被迫蔡賴配。

謝龍介也當場呼喚「清德兄，希望你用道德良知，告知蔡英文總統，寧可乾淨地輸，也不要骯髒地贏。」謝龍介希望，賴清德能轉告蔡英文總統，不要再用網軍對付韓國瑜。

(中時 )