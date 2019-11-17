國民黨總統參選人韓國瑜今（17日）晚出席與新北市中和區立委參選人邱烽堯的聯合競選總部成立大會，晚間6時35分韓國瑜到場時，會場中和連勝街及兩旁的公園內已擠滿支持群眾，主辦單位宣布現場已突破2萬人，「總統好！」、「韓國瑜，凍蒜！」呼聲響徹街頭巷尾，韓國瑜在熱情民眾簇擁下，偕同副手前行政院長張善政上台，全場氣氛沸騰，歡呼聲歷久不止。

台上韓國瑜先請專程到場的台南市國民黨部主委謝龍介致詞，謝龍介先數落民進黨，指前行政院長賴清德出來挑戰總統蔡英文初選，表示這個總統做不好，結果賴清德被蔡英文做掉，現在為什麼卻又要搭配競選，因為「沒法度」，謝龍介用台語酸說，「硬摘的水果不甜，硬娶的新娘不愛你」，指「英德配」同床異夢，不像我們「國政配」情投意合。

隨後韓國瑜準備致詞時，全場又喊起「總統好！」長達半分鐘，韓國瑜開玩笑說，原本很正式的造勢大會，被謝龍介一說，變成喜劇片。

韓國瑜先向群眾力挺邱烽堯，稱讚他是優秀的民意代表，為人誠懇、善良、熱心助人，韓國瑜也勉勵邱烽堯，指立法委員有三把刀，審查預算時要看緊荷包，是「預算刀」，監督行政院施政有無依法行政，叫「監督的刀」，在立法院質詢行政院，為民喉舌，叫「質詢的刀」，責任非常重大。

韓國瑜說，這趟傾聽之旅內心感慨萬千，從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、苗栗、新竹、基隆、澎湖，一路回到新北，看到太多基層民眾過得好辛苦，他常講「莫忘世上苦人多」，要問40歲以上的鄉親，已多久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話，現在是基層民眾的辛苦已經「淹腳目」，他現在在台灣360行還沒找到一個行業是對未來有信心，都是充滿憂慮和擔心。

韓國瑜舉例，軍公教、警察、消防對年金改革惶惶不安，現任的不敢退休，對政府沒有信心，觀光產業變觀光「慘」業，影響到遊覽車、飯店、民宿和4萬多名導遊，還有農漁民、勞工、中小企業、服務業都在害怕，這就是台灣的現況，所以2020年這場選舉，如果對過去3年半蔡英文的執政非常不滿意，覺得貪汙腐敗、酬庸、派系分贓太過份，覺得台灣愈來愈看不到未來，拜託中和鄉親總統、立法委員一票投給國民黨韓國瑜和邱烽堯。

韓國瑜強調，3年半民進黨的執政，外交一步走不出去，南向政策一敗塗地，海峽兩岸緊張對立，台灣內部經濟蕭條，一例一休造成勞、資、政府三輸，全台灣2300萬人都會被2020年大選深深影響，拜託中和鄉親一定要為自己、為家人、為台灣、為中華民國，全力支持邱烽堯、韓國瑜。

大會最後在全體合唱「快樂的出航」和「我現在要出征」後結束。

(中時 )