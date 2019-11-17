呂思緯（鼓鼓）將推出新專輯《蟲洞》，17日舉辦新歌搶聽會「蟲洞之旅行前說明會」，與150名歌迷近距離互動，鼓鼓準備了在音樂生涯有極大意義的物品，包括五月天第一張專輯卡帶、和歌迷的大合照，代表莫忘音樂的初衷。

鼓鼓表示在高中時，幾乎每天都聽五月天的歌，還有曾去過五月天的活動，當出道時，得知要進到相信音樂，成為五月天的師弟，坦言：「不可思議，第一次碰到老闆（五月天）緊張到爆。」

他憶起首度分別見到五月天成員時的狀況，他笑說：「是去練團室時，那時還沒進公司，獸哥看到我問我要不要jam一下。」並提到阿信跟他說的第一句話：「你好，鼓打的不錯。」

阿信、鼓鼓見面時會聊聽音樂習慣等，鼓鼓說：「信哥寫詞很厲害，也請教過他，他回我了超長一篇，學到很多，希望這次他能看到我一點點的進步。」瑪莎也告訴鼓鼓，在創作初期，不用急著做專輯，「如果你對這世界有什麼很想告訴大家，自然會有靈感。」

此外，鼓鼓時隔3年推出新作，他透露其實去年10月就寫好歌，但過程中發生了滿多很玄的事，舉例朋友帶音樂盒到錄音室，「那是要打開才會有音樂聲，但錄到一半它就忽然響了」，也錄到奇怪的聲音，「這個聲音跟我們想傳達的概念一樣，蠻巧合，之後會放在網路上解密。」

(中時 )