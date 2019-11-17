張信哲推出新歌〈慢慢走〉，他9月受音樂製作人Eric Lewander和Gavin Jones之邀，前往瑞典創作營，一起激盪譜出新創作，他當時同步在瑞典拍攝新歌MV，被當地的球隊學生們求拍照，連住在瑞典粉絲一聽到張信哲在拍MV，特地開2小時的開車到拍攝現場。

他聽聞歌迷原本要帶小朋友去遊樂園玩，結果在半途中得知張信哲在瑞典，立刻掉頭帶著小孩去看張信哲，他親切地與粉絲的小孩在公園裡玩耍，互動逗趣。

而張信哲在斯德哥爾摩小山丘的錄音室裡，長達2週，製作人Jim Lee和AR統籌何啟弘等人，一起進行歌曲創作錄製、拍攝MV，相當具有實驗性，因挑戰在有限的時間和國外的拍攝，讓導演陳映之深感壓力，在MV中導演用黑白色調、沒有對嘴的形式呈現，張信哲遊走在斯德哥爾摩城市的各個角落，搭配北歐冷調風情，別有用心。

此外，在MV中頻頻出現的340sec/m 343sec/m，意指是聲音傳遞的速度，因聲音在固體之間傳遞的最快，象徵斯德哥爾摩充滿北歐極簡線條的各式建築，張信哲笑說：「長知識了！」

張信哲推出新歌〈慢慢走〉MV。（潮水音樂提供）

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