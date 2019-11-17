中國大陸首艘自製航空母艦002。（中時資料照）

大陸首艘自製航母002首度南下長航，經過台灣海峽是必然的路徑，想必是計畫多時，但明知此時我總統大選在即，還是挑選這個時間點走台灣，代表大陸對台政策定調，即「和平統一、一國兩制」，已不在乎台灣看法，無論政治或軍事，大陸都按照自己步調走。

就軍事層面言，002第一次長航選擇走台海，就和當年遼寧號航母一樣，因為它沒有防空能力，沒有成軍，只有貼著大陸沿岸走最安全。再者，也藉此行了解大陸南方港口的基地後勤狀況，確定未來停駐的維修保養。

依照遼寧號當年第一次南下的訓練時間判斷，002這次也會在其南方海軍基地待很久，除了掌握南海航道水文資料外，還要和空軍、水面與水下戰力聯合演練。依據遼寧號5次過台海，還有2次繞東部海域的作為，002將來勢必也要走東部太平洋。

在政治層面言，大陸早知道台灣大選期程，但002依然在大選前走台灣，代表已不再乎這個軍事動作是否對大選產生影響，至於剛好選在蔡英文總統宣布「蔡賴配」時通過，應該是巧合，因為002的首度長航計畫應該早就訂好，除非大陸在情報掌握上，知道蔡賴配的宣布時間而刻意為之，但這樣做，意義並不大。

值得注意的是，002首度南下走台海，國防部新聞稿特別提到美、日艦在後尾隨。軍方白紙黑字這麼寫，說明美日台之間的聯合軍事作為，有一定程度進展，而非只是紙上作業。

(中時 )