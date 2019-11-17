楊丞琳日前推出新歌〈節日快樂〉，17日在西門町舉辦新專輯《刪·拾 以後》預購簽唱會，她原訂在開場唱〈節日快樂〉，但臨時喊卡，因她一早起床喉嚨突然倒嗓，只能動嘴，無法發出聲音，讓她十分驚嚇，但隨後下午幫粉絲簽名時，她感覺開嗓了，立即獻唱，引起尖叫。

她分享〈節日快樂〉邀來陳綺貞一起合作，告訴眾人都得面對在重要節日卻很孤獨的時刻，加上她與李榮浩在婚前談遠距戀愛，1個月只見到3、5天，用自身經歷，直呼：「遠距離戀愛非常辛苦，我超有資格唱這首歌。」但她也不會對李榮浩抱怨，「因為他也經歷我同樣的感覺。」孤單時就需要自我的調適，給彼此信任、踏實感。

她因籌備新歌先前與陳綺貞在咖啡廳聊天，楊丞琳大方分享在某年耶誕節，與好友、親人一起度過，但身邊少了最重要的人，感到沒意義，楊丞琳當天在咖啡廳爆哭，不顧身旁都是人，楊丞琳笑說：「我一直跟她說對不起，我平常不是這樣的，她也哭了，嚇死我。」

此外，楊丞琳與李榮浩新婚後，頻頻放閃，她透露李榮浩不是很會甜言蜜語，算是行動派，時常獻驚喜，並憶起李榮浩有次說在工作，她回家後發現沙發堆滿一箱箱的器材，最上層則是綁著緞帶的盒子，一打開發現是麥克風，當場感動淚崩，他立刻打給李榮浩卻不接，僅回訊息「在車上」，豈料下秒就從房間走出來，她甜蜜說：「我是很敏感的人，但在（驚喜）這方面，他沒有讓我失望過。」

(中時 )