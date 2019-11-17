高清圖集》林志玲1117婚禮全紀錄 王子公主浪漫接吻宛如童話故事 21:232019/11/17 中時 江珮瑜、 盧禕祺 、 吳玫穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 深情一吻。(盧禕祺攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲下午舉行婚禮儀式，與老公雙雙感動淚崩。(盧禕祺攝影) 林志玲與AKIRA的世紀婚禮儀式17日下午在「全台吳氏大宗祠」登場，門外短短50公尺道路擠滿鄉親，爭睹她身披白紗的風采。喜宴安排於台南市美術館1館舉辦，席開16桌，盛大宛如皇室婚禮。 緊急取材》台灣女兒林志玲世紀婚禮今日登場！ 林志玲結婚禮車。(盧禕祺攝) 林志玲父母及哥哥一家人。(盧禕祺攝) 林志玲挽著父親的手出場。(盧禕祺攝) 林志玲夫婦現身南美館向民眾揮手致意。(盧禕祺攝) 林志玲甜靠在丈夫肩膀上。(盧禕祺攝) 賓客小S盛裝出席。(盧禕祺攝) 林志玲婚禮儀式落淚。(盧禕祺攝) 林志玲夫婦深情對望。(盧禕祺攝) 賓客兼任儀式主持人蔡康永。(盧禕祺攝) 林志玲儀式交換戒指。(盧禕祺攝) 袁宏夫婦。(盧禕祺攝) 林志玲母親吳慈美與哥哥林志鴻。(盧禕祺攝) 林志玲、Akira雙方父母。(盧禕祺攝) (中時 ) #林志玲婚禮現場 #林志玲結婚 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲結婚Ella送祝福「求子困難可以來找我取『經』」！ 17:402019/11/15 娛樂 《翻爆晚間精選》造福粉絲！林志玲結婚不玩躲貓貓 18:022019/11/15 娛樂 林志玲結婚！黃金剩女只她單身 陳喬恩帥氣一句回擊 16:572019/11/16 娛樂 林志玲結婚禮車 勞斯萊斯Phantom VI Landaulettes 曾是摩納哥國王座駕 16:202019/11/17 時尚 林志玲結婚禮車 曾是摩納哥國王座駕 15:222019/11/17 娛樂 林志玲晚宴甜蜜宣言曝光 44歲終於嫁人：大家可以安心了 19:402019/11/17 娛樂 娛樂熱門新聞 眾星爭豔！辣媽趙麗穎劉詩詩比美 關之琳臉僵顯老態 - 娛樂 林爸爸對女婿說「這句話」 讓女兒林志玲直接爆哭！ - 娛樂 台灣嫁女兒！林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 - 娛樂 林志玲換裝再現身！深V婚紗美到驚人 民眾尖叫聲爆棚 - 娛樂 千人圍觀世紀婚禮 警方被迫擴大封街 林志玲白紗現身眾人驚呼 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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