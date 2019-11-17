林志玲下午舉行婚禮儀式，與老公雙雙感動淚崩。(盧禕祺攝影)

林志玲與AKIRA的世紀婚禮儀式17日下午在「全台吳氏大宗祠」登場，門外短短50公尺道路擠滿鄉親，爭睹她身披白紗的風采。喜宴安排於台南市美術館1館舉辦，席開16桌，盛大宛如皇室婚禮。

林志玲結婚禮車。(盧禕祺攝)

林志玲父母及哥哥一家人。(盧禕祺攝)

林志玲挽著父親的手出場。(盧禕祺攝)

林志玲夫婦現身南美館向民眾揮手致意。(盧禕祺攝)

林志玲甜靠在丈夫肩膀上。(盧禕祺攝)

賓客小S盛裝出席。(盧禕祺攝)

林志玲婚禮儀式落淚。(盧禕祺攝)

林志玲夫婦深情對望。(盧禕祺攝)

賓客兼任儀式主持人蔡康永。(盧禕祺攝)

林志玲儀式交換戒指。(盧禕祺攝)

袁宏夫婦。(盧禕祺攝)

林志玲母親吳慈美與哥哥林志鴻。(盧禕祺攝)

林志玲、Akira雙方父母。(盧禕祺攝)

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