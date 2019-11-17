醫師警告特雷辛，不治療取出填充物，他恐怕得截肢甚至沒命。

23歲的俄羅斯綜合格鬥手特雷辛，今年稍早因為在網路上，po出自己寬度堪比大腿的特大號二頭肌而爆紅，IG追蹤人數一下子衝高到44萬，並為他贏得大力水手、火箭炮等綽號。

眾所皆知，特雷辛的二頭肌是靠人工加料注射而來，而且比賽也證實，這山寨肌肉對他的戰力毫無幫助，反而變成軟肋。一場和網紅舉行的對抗賽，特雷辛竟然三兩下就被撂倒，二頭肌中看不中用。

醫師透露，特雷辛在兩臂各注射了足足3公升的料，不是原本他聲稱的西斯龍（Synthol，肌肉男最愛的加料劑），而是凡士林！雖然他的二頭肌如充氣般脹大，但醫師警告，特雷辛再不移除這些假肌肉，恐有截肢甚至送命之虞。

特雷辛在雙臂都注射3公升凡士林，讓自己變成大力水手。現在為了活命，他只能放棄讓自己成名的超大二頭肌。

為了保命，他已經開始接受治療。由於經費不夠，醫師還上網為他募款，希望大家一起幫助這小夥子。目前已移除其中一隻手臂的壞死肌肉，但手術過程又得避免破壞血管、神經以及手臂其他功能，因此相對困難複雜。

醫師說，凡士林只能外用，絕對不能拿來注入人體，它滲透入肌肉組織，阻住了血流，組織因此壞死，變成如樹堅硬的死皮，敲打時還會聽見聲音。這些外來物質讓特雷辛發高燒，身體劇痛且虛弱。

特雷辛的15分鐘名聲，就這樣煙消雲散，他的IG也已關閉，想紅的代價果然非同小可。

(中時 )