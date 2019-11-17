林志玲與日本放浪兄弟成員黑澤良平（AKIRA）17日在爸爸林繁男的故鄉台南舉辦婚禮並宴客，對她有特別意義的演藝圈好友都受邀觀禮、喝喜酒，兩人的動人誓詞逼哭現場無數親友，當年提攜林志玲進演藝圈拍廣告的林健寰，也同樣被這對新人感動到一路狂哭，「超感動的！郎才女貌、男帥女美，尤其看到他們互說誓詞時，真的好感動！」

林健寰出席林志玲、AKIRA婚禮。（林健寰提供）

林健寰表示，當年自己只是引薦才15歲的林志玲進這圈子拍廣告，後來雖然29年都沒見面，沒想到婚禮這天再相見，林志玲對他說的第一句話就是：「我的恩人！」這讓他瞬點感動到飆淚，沒想到自己當時做的小小一件事，她會記到現在，也懂得挖井的人的辛苦，而且她也跟自己夫婿這樣介紹他！

林健寰出席林志玲、AKIRA婚禮。（林健寰提供）

而且連林志玲的爸爸、哥哥一見到林健寰也都是超親切熱情猛說「謝謝你」，林爸爸說「沒有你，沒有志玲」，林健寰謙虛表示，自己只是引她進圈子、都是她自己努力，很吃得了苦、個性又善良，還成立慈善基金會，這一切都是她自己努力來的，但林爸爸仍謙虛表示「千里馬也需要伯樂」！連林志玲的哥哥林志鴻也也熱情跟他說「好久不見」，當年兩人認識時，林志鴻只是高中生，兩人只見過幾次面，「總之他們家教真的很好，對人都很親切，不會因為志玲紅了就忘了誰，真的很令人感動！」

林健寰在婚宴上開心與林志玲、AKIRA合影。（圖／林健寰提供）

(中時 )