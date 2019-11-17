林志玲17日晚間在台南美術館舉行世紀婚禮，配戴「鑽石之王」海瑞溫斯頓的璀璨鑽石耳環，成為眾所矚目的焦點，閃耀著絢麗的幸福光芒。林志玲耳上的海瑞溫斯頓Sparkling Cluster絢漪錦簇系列鑽石耳墜，有16顆圓形明亮式切工鑽石及4顆水滴型切工鑽石，總重4.23克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座。

海瑞溫斯頓經典溫斯頓風格Chandelier鑽石耳環則為28顆圓形明亮式切工鑽石，16顆水滴型切工鑽石，18馬眼型切工鑽石總重8.7克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座。

海瑞溫斯頓錦簇鑲嵌Chandelier鑽石耳環。（品牌提供）

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