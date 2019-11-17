林志玲世紀婚「鑽石之王」加持 璀璨耳環閃耀幸福光芒 21:352019/11/17 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林志玲幸福依偎在丈夫身旁。(取自林志玲微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲17日晚間在台南美術館舉行世紀婚禮，配戴「鑽石之王」海瑞溫斯頓的璀璨鑽石耳環，成為眾所矚目的焦點，閃耀著絢麗的幸福光芒。林志玲耳上的海瑞溫斯頓Sparkling Cluster絢漪錦簇系列鑽石耳墜，有16顆圓形明亮式切工鑽石及4顆水滴型切工鑽石，總重4.23克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座。 海瑞溫斯頓經典溫斯頓風格Chandelier鑽石耳環則為28顆圓形明亮式切工鑽石，16顆水滴型切工鑽石，18馬眼型切工鑽石總重8.7克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座。 海瑞溫斯頓錦簇鑲嵌Chandelier鑽石耳環。（品牌提供） (中時 ) #鑽石 #溫斯頓 #耳環 #海瑞 #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲大婚前夕 甜笑任「他」摟腰嫩照出土 22:452019/11/15 娛樂 林志玲誓詞逼哭新郎「不怕驚濤駭浪、希望細水長流」 16:202019/11/17 娛樂 千人圍觀世紀婚禮 警方被迫擴大封街 林志玲白紗現身眾人驚呼 17:222019/11/17 娛樂 林志玲世紀婚禮進行一半…突PO文宣告這事 網暴動 17:552019/11/17 娛樂 林志玲、AKIRA結婚儀式超感人 黃子佼曝落淚細節 18:032019/11/17 娛樂 林志玲換裝再現身！深V婚紗美到驚人 民眾尖叫聲爆棚 18:222019/11/17 娛樂 直擊／林志玲AKIRA「努力生寶寶」 數千人潮擠爆台南 19:002019/11/17 娛樂 林志玲婚宴場外聚集5000人 夫妻親吻引眾人驚呼 19:352019/11/17 娛樂 林志玲晚宴甜蜜宣言曝光 44歲終於嫁人：大家可以安心了 19:402019/11/17 娛樂 南市12項嫁妝禮在林志玲婚宴最醒目處 林父親筆致謝 20:482019/11/17 娛樂 娛樂熱門新聞 眾星爭豔！辣媽趙麗穎劉詩詩比美 關之琳臉僵顯老態 - 娛樂 林爸爸對女婿說「這句話」 讓女兒林志玲直接爆哭！ - 娛樂 台灣嫁女兒！林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 - 娛樂 林志玲換裝再現身！深V婚紗美到驚人 民眾尖叫聲爆棚 - 娛樂 與蔡康永在林志玲婚宴重現經典橋段 小S揪「宿敵」三連拍 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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