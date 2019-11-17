19世紀愛爾蘭大文豪王爾德（Oscar Wilde）收藏在母校牛津大學的黃金戒指，17年來一直下落未明。荷蘭一名王粉多年來努力追尋失物下落，成功地憑直覺尋回戒指，並會將黃金戒指物歸原主。

這枚戒指是王爾德與同學在1876年合送給友人的禮物，戒指內以希臘文刻上「愛的禮物，獻給希望得到愛的人」等字，一直存放在牛津大學麥德林學院。2002年，一名清潔工人偷走戒指，被捕後聲稱已將戒指聯同其他廢鐵以150英鎊賣掉。學院懸賞3500英鎊希望尋回失物，可惜一直沒有消息。外界甚至認為，該枚18K作成腰帶形狀的戒指已被火熔。

然而，一直鍾愛王爾德作品的荷蘭藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）多年來繼續追尋戒指下落。這位綽號「藝術界的印第安納瓊斯」透過一名熟悉英國黑市藝術品市場的古董賣家，知道有一枚刻有俄文的戒指在黑市放售。但布蘭德直覺認為那是王爾德的戒指，只是他人錯將戒指希臘文當作俄文。最後他終於聯絡到戒指擁有人，證實就是王爾德的戒指，並將在12月4日交還麥德林學院。

(中時 )